Britney Spears lidera lista de buscas do Yahoo! em 2007 Ame ou odeie Britney Spears, mas não há dúvida de que ela fascinou as pessoas em 2007, com a arruinada princesa do pop no topo da lista das 10 maiores buscas do Yahoo!. Britney, que fez 26 anos no domingo, continuou a chamar a atenção de todos ao raspar o cabelo, atacar o carro de um fotógrafo com um guarda-chuva, ter ido a uma clínica de reabilitação, brigar com o ex-marido Kevin Federline pela custódia das filhas, e lançar o primeiro álbum em quatro anos. "As pessoas não sabem mais o que esperar dela e as buscas vão cravar todas as vezes que ela volta ao noticiário", disse à Reuters Vera Chan, editora sênior do Yahoo!. A cantora norte-americana liderou a lista do Yahoo! nos seis dos últimos sete anos, perdendo apenas em 2004 para sua amiga Paris Hilton. Mas Chan revelou que, no geral, as buscas por Britney aumentaram frente ao ano passado. Hilton, entretanto, estava caindo na lista de busca até maio, quando foi sentenciada a 45 dias na prisão por violar sua condicional sobre uma condenação anterior por causa de problemas no trânsito. Em segundo lugar ficou a organização de lutas World Wrestling Entertainment, após o lutador Chris Benoit ter matado sua esposa e filho e se enforcado.