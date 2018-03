Britney Spears interna filho no hospital às pressas, diz imprensa

A popstar Britney Spears levou seu filho de 2 anos de idade ao hospital às pressas no fim de semana, quando ele adoeceu durante viagem da família a sua cidade natal na Louisiana, informaram sites de celebridades nesta segunda-feira, 10. Citando fonte não identificada, o Entertainment Tonight disse que Jayden James foi levado para a emergência de um hospital depois de adoecer durante a viagem, e passou a noite internado. Veja também: Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Britney ataca de secretária sexy no clipe de 'Womanizer' A revista People, citando uma fonte próxima da família, disse que Jayden "sofreu uma reação alérgica terrível. Ele ficou com urticária, coceiras e estava muito irritadiço". Mas a fonte disse que Jayden "está ótimo agora" e que Britney e sua mãe, Lynne Spears, passaram a noite com ele no hospital. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o garoto teria sofrido um aparente ataque na casa da família em Kentwood, Louisiana, e foi levado às pressas ao Centro Médico Regional Southwest Mississippi, no Estado vizinho. Indagada sobre a notícia, uma representante da clínica se negou a dar informações, e não foi possível falar de imediato com o assessor de Britney em Los Angeles. Fotos feitas diante do hospital mostram a família da cantora indo e vindo do local. A viagem foi a primeira vez em que Britney Spears, de 26 anos, foi autorizada a sair da Califórnia com seus filhos Sean Preston, 3 anos, e Jayden desde que o pai dos garotos, Kevin Federline, ganhou a guarda plena deles, em julho.