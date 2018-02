Britney Spears faz show no país A produtora Time For Fun confirmou ontem que a cantora Britney Spears, que já esteve no Brasil em 2001 no Rock in Rio, virá ao País com a turnê mundial do seu CD mais recente, Femme Fatale, que começou na Califórnia, no mês passado. Os espetáculos serão realizadas na Apoteose, no Rio de Janeiro, dia 15 de novembro, e no Arena Morumbi, em São Paulo, no dia 18 de novembro. Nascida em 1981, Britney, também compositora e dançarina, que já vendeu 100 milhões de álbuns e 40 milhões de DVDs, vai apresentar 21 de seus grandes sucessos, como Baby One More Time, I"m a Slave 4 You e Toxic e promete duas surpresas especiais para o público.