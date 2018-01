Britney Spears estuda contrato de longo prazo para show em Las Vegas

"Podemos confirmar agora que a empresa está ativamente engajada em discussões com os representantes de Britney Spears sobre uma possível atração principal no Planet Hollywood Resort and Casino", disse a empresa em um comunicado.

Representantes de Britney não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto nesta sexta-feira.

A Caesars Entertainment, dona de cassinos e resorts, incluindo o Planet Hollywood, contratou alguns dos melhores artistas do mundo para apresentações em vários locais de Las Vegas.

A cantora canadense Celine Dion tem um contrato de três anos com o Caesars Palace, que se acredita seja de 100 milhões de dólares. O cantor britânico Elton John tem um acordo de longo prazo para se apresentar no The Colosseum, no Caesars Palace.

As cantoras Cher e Bette Midler firmaram contratos semelhantes de longo prazo com o Colosseum nos últimos anos.

Britney, de 31 anos, saltou para a fama no fim dos anos 1990, com sucessos como "... Baby One More Time" e se tornou uma das celebridades mais populares da década de 2000.

Ela está tentando uma retomada na carreira depois de anos turbulentos em sua vida, durante os quais perdeu a guarda dos filhos, se internou em clínicas de reabilitação de dependentes químicos e raspou o cabelo.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy e Eric Kelsey)