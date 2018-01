Britney Spears escreve carta para fãs LGBTQ: "Suas histórias me inspiram"

A revista norte-americana Billboard resolveu comemorar o "Mês do Orgulho Gay", junho, com a iniciativa de convidar alguns artistas da música para escrever cartas para os seus fãs da comunidade LGBT.

Grandes artistas como Britney Spears, Christina Aguilera, Celine Dion, Barbra Streisand e Selena Gomez redigiram então mensagens comoventes para os seus fãs.

"Aceitação! São suas histórias que me inspiram, me dão alegria e fazem meus filhos e eu tentarmos ser pessoas melhores", escreveu Britney Spears a mão. "Vocês que me colocam para cima. A lealdade inabalável. A falta de julgamento."

"O casamento igualitário agora é lei e isso merece um brinde, para todos nós", disse Barbra Streisand, que lembrou, na carta, da sua luta para levar a pela The Normal Heart para o cinema. "Todos somos únicos e lindos do nosso jeito e temos o direito de amar e sermos amados por quem quer que escolhamos."

Christina Aguilera revelou, em sua carta, que mal conseguiu escrevê-la. "Esta comunidade e esta família de seres humanos excepcionais significam tanto para mim que eu me sinto muito pressionada para conseguir articular todo o meu amor por vocês."

O orgulho LGBT é celebrado em junho por conta da famosa Rebelião de Stonewall, uma série de manifestações da população LGBT em Nova York contra a repressão da polícia na época, que atingiu seu ápice em 28 de junho de 1969, quando bar Stonewall Inn foi invadido de forma extremamente violenta por policiais.

As dezenas de cartas de artistas para os seus fãs LGBT podem ser lidas, na íntegra, em inglês, no site da revista Billboard.