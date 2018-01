Britney Spears é levada a hospital de LA após impasse por filhos A cantora Britney Spears foi levada a um hospital de Los Angeles na manhã desta sexta-feira, após a polícia ter passado cerca de quatro horas na casa dela tentando solucionar uma briga sobre a custódia de seus filhos, disseram testemunhas. A artista pop de 26 anos, que esteve envolvida em vários escândalos pessoais nos últimos anos, foi levada de ambulância de sua casa em Beverly Hills para o hospital, num comboio formado por três ambulâncias, nove carros de polícia e mais outros veículos. Segundo o site TMZ.com, Britney foi internada no Centro Médico Cedars-Sinai para uma avaliação, e fez um gesto obsceno para os fotógrafos quando era retirada de maca da ambulância. Um de seus dois filhos também estava no hospital. Uma representante do hospital não quis dar declarações sobre o caso, e um oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles não tinha informações sobre o incidente. De acordo com testemunhas, Britney recusou-se a entregar os filhos Sean Preston, 2, e Jayden James, 1, ao guarda-costas do ex-marido, Kevin Federline, como o previsto para as 19h de quinta-feira (1h de sexta-feira pelo horário de Brasília). Segundo Jason Lee, da polícia de Los Angeles, os policiais foram chamados à casa dela cerca de uma hora depois para tentar resolver o impasse. A cantora perdeu a guarda das crianças em outubro. Um circo de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas rapidamente se formou diante do portão do condomínio onde Britney mora. Quatro helicópteros sobrevoavam o local, e curiosos enfrentaram a chuva para acompanhar o caso. (Reportagem de Dean Goodman)