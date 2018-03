Britney Spears diz que se sente velha e chata Britney Spears diz que se sente uma velha chata com a vida que leva sob o olhar vigilante do seu pai. A cantora de 26 anos tenta relançar sua carreira com o álbum "Circus", que chega às lojas na semana que vem, mas sua imagem está marcada por comportamentos estranhos, por uma disputa pela guarda dos filhos e pela perda da sua autonomia judicial. "Atualmente me sinto como uma velha", disse Spears à revista Rolling Stone (edição de 11 de dezembro). "É! Vou para cama tipo às 21h30 toda noite, e não saio para nada, entende? Eu me sinto uma velhinha." Em 2007, a cantora era figurinha carimbada nas festas de Hollywood. Ela raspou a cabeça, depois usou uma peruca cor-de-rosa e falou com sotaque inglês - embora seja da Lousiana. No começo do ano, foi internada duas vezes numa clínica psiquiátrica. Em fevereiro, a Justiça da Califórnia nomeou seu pai como curador dos bens dela, o que na prática deu a Jamie Spears controle sobre assuntos pessoais e financeiros da filha. Desde então, a vida dela parece voltar aos eixos. "Womanizer", primeiro single de "Circus", alcançou em outubro o topo da parada Hot 100 da Billboard. O disco sai no dia 2, data em que ela completa 27 anos, e Britney planeja uma turnê para divulgá-lo. Em trechos divulgados na terça-feira, a reportagem "A Volta de Britney" (www.rollingstone.com/news/coverstory/24612561, em inglês) detalha as limitações impostas pelo pai-curador, que inclusive mantém guardas vigiando-a. Na entrevista, pouco se fala sobre os meses mais conturbados dela. Em compensação, Britney fala da sua vida atual e dos encontros com homens que não a impressionaram. E se diz "uma versão mais velha de Harry Potter, só que mais magra". Ela fala também sobre os dois filhos, Sean Preston, 3 anos, e Jayden, 2, que ela vê três dias por semana. "Para ser uma mãe realmente boa, sinto que a criança precisa ser o seu emprego de tempo integral", disse Spears à revista. "Quero criar meus filhos e compartilhar todos esses momentos preciosos com eles." A Rolling Stone com Spears na capa chega às bancas dos EUA na sexta-feira.