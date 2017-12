Britney Spears diz que procura se manter fiel a si Na primeira entrevista que concedeu em meio ao frenesi de mídia que cerca as audiências judiciais em torno da guarda dos filhos dela, Britney Spears disse a uma emissora de rádio na quarta-feira que o mundo pode ser cruel, mas que ela o enfrenta permanecendo fiel a si mesma. "Você tenta continuar a fazer o que faz, e desde que você saiba o que está acontecendo e saiba que é verdade, isso é tudo o que importa realmente", disse ela ao disc-jóquei Ryan Seacrest na rádio de Los Angeles KIIS-FM. Seacrest perguntou à cantora de 25 anos se as críticas feitas a suas habilidades maternas a incomodam, e ela lamentou: "é triste, sabe, como as pessoas ... como nosso mundo pode ser cruel". "Mas ao final do dia, como eu disse, você sabe em seu coração que está fazendo o melhor que pode, e isso é basicamente o que importa", disse Spears. A cantora e seu ex-marido Kevin Federline, 29 anos, estão envolvidos há meses numa batalha judicial pela guarda de seus dois filhos, Sean Preston, 2 anos, e Jayden James, 1. Na novidade mais recente, na terça-feira, um comissário de tribunal de Los Angeles decretou que Spears pode visitar seus filhos -- que estão vivendo com Federline -- três vezes por semana com uma monitora e que precisa continuar a enfrentar exames de drogas e álcool não programados. A decisão se seguiu a uma audiência na sexta-feira passada, na qual uma instrutora de habilidades maternais declarou que Britney "raramente conversava ou brincava com seus filhos" e que os meninos não tinham uma rotina real. Seacrest perguntou a Britney se ela está fazendo tudo o que pode por seus filhos, e ela respondeu "oh, Deus, sim". Ele perguntou com que frequência ela está vendo os meninos, e ela recomendou que ele perguntasse a seus advogados. Esta semana também foi lançado o novo álbum de Spears, "Blackout", tendo o single "Gimme More" ganhado muito destaque nas rádios e nos downloads pela Web. Seacrest perguntou a Britney sobre a mensagem que ela quis transmitir em uma das canções do álbum, "Piece of Me". "Há muitas pessoas que querem fazer perguntas, e às vezes você não sabe quais são as intenções delas, e tal", disse Britney. "É uma maneira bacana de colocar tudo ali, sabe, tipo 'você quer um pedaço de mim', de maneira cool, bacana, inteligente."