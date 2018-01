Britney Spears deixa hospital em Los Angeles Britney Spears deixou no sábado o hospital onde fora internada um dia antes, depois de um conflito em sua casa encerrado com um ataque de histeria da problemática pop star, informaram vários órgãos de imprensa. Vários websites especializados em celebridades disseram que Britney recebeu no sábado a visita do dr. Phil McGraw, que dá conselhos em seu popular programa de TV "The dr. Phil Show". Uma porta-voz do hospital, o Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, não quis comentar a notícia, alegando tratar-se de questão confidencial dos pacientes, e nenhum representante de McGraw foi localizado. Britney, de 26 anos, foi hospitalizada depois de problemas com os representantes de seu ex-marido, Kevin Federline, que haviam ido até a casa da pop star para buscar os dois pequenos filhos do casal, depois de um fim de semana de visita à mãe. A cantora se negou a entregá-los, ficou histérica e foi retirada da casa em uma maca e levada em uma ambulância para o Cedars-Sinai, relataram sites e TVs. Britney passou boa parte de 2007 entrando e saindo de clínicas de reabilitação de dependentes de álcool e drogas e enfrentando problemas judiciais Os advogados de Federline recorreram a um tribunal de família em Los Angeles, na sexta-feira, e conseguiram a suspensão dos direitos de visita de Britney a seus dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de 1 ano, até o dia 14 de janeiro. No sábado, o website de celebridades TMZ informou que Britney estava exigindo sair do hospital e que ela poderia aparecer no "The dr. Phil Show" nesta segunda-feira. Já os websites dos programas de TV "Entertainment Tonight" e "The Insider" relataram que McGraw levou Britney até o carro dela. O site PageSix.com, do jornal New York Post, afirmou que uma pessoa íntima da família disse que ela havia tido um "profundo colapso nervoso". Nenhuma dessas informações pôde ser confirmada. Britney perdeu a guarda dos filhos para Federline depois de ter perdido o controle de sua vida, após seu divórcio em novembro de 2006. Depois disso, ela passou pelas clínicas de reabilitação, foi indiciada por provocar acidentes de trânsito e tem-se comportado de modo estranho Atualmente, por determinação judicial, ela está se submetendo a testes aleatórios de uso de drogas e álcool e assistindo a aulas sobre educação de filhos. Britney se tornou um fenômeno pop internacional para o público adolescente nos anos 90. Em outubro, ela fez sua reestréia no mundo da música com a canção "Gimme More" e o álbum "Blackout", que por pouco tempo ficou em segundo lugar na lista dos álbuns pop mais vendidos nos Estados Unidos. (Reportagem de Bob Tourtellotte)