Britney Spears custa quase US$ 1 milhão por mês

Um relatório contábil de Britney Spears apresentado ao Tribunal Superior do condado de Los Angeles constatou que a artista precisa de quase US$ 1 milhão por mês para manter seu padrão de vida, informou na segunda-feira, 18, o diário Los Angeles Times.

O documento foi entregue à corte pelos advogados do pai de Britney, Jamie Spears, que tem controle legal sobre os assuntos econômicos de sua filha desde 1º de fevereiro de 2008, depois de ela ter sido internada em uma clínica psiquiátrica.

O relatório contém todos os gastos de Britney, de 27 anos, durante 11 meses de 2008, e mostra que a artista precisou de mais de US$ 10 milhões para pagar desde contas de água, luz e telefone até as hipotecas de suas casas, uma na famosa praia de Malibu, e os salários de seus guarda-costas e advogados.

A artista gastou cerca de US$ 450 mil no período em segurança, enquanto US$ 3,6 milhões foram destinados aos advogados que trabalharam para ela desde fevereiro de 2008.

Britney também teve de desembolsar quase US$ 180 mil a seu ex-marido, Kevin Federline, como pensão aos filhos dos dois.

Além disso, gastou US$ 55.500 para despesas pessoais, mas grande parte do destino deste dinheiro foi omitida por questões de privacidade.

O documento ofereceu poucos detalhes sobre quanto Britney recebeu durante o período, mas se estima que seu patrimônio supere os US$ 100 milhões.