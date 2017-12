Britney Spears continuará sob tutela do pai até 10 de março

Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, permanecerá como tutor da filha até pelo menos o dia 10 de março, informaram fontes judiciais nesta quinta-feira, 14. A juíza Reva Goetz, da Suprema Corte de Los Angeles, decidiu prorrogar a tutoria do pai da cantora diante dos evidentes sinais de que o comportamento de Britney melhorou consideravelmente desde sua recente saída da ala psiquiátrica do centro médico de uma universidade local, a UCLA. A cantora deixou a unidade, na qual ficou internada por ordem de sua psicóloga por uma semana, no dia 6 de fevereiro. Cinco dias antes, Jamie Spears e o advogado Andrew Wallet foram declarados tutores da cantora. Desde então, eles são responsáveis por tomar conta da fortuna de US$ 40 milhões da cantora. Goetz também determinou que o irmão da artista, Bryan, de 30 anos, e o advogado Ivan Taback virem co-fideicomissários dos bens de Britney. Depois que recebeu alta, a cantora, que vinha demonstrando um comportamento público "desordenado", mudou seu modo de agir, e passou a ser vista fazendo compras com a mãe e tendo aulas de dança num centro especializado. "Agora, ela está recebendo tratamento médico adequado e segurança profissional. O caos desapareceu de sua vida", disse uma fonte próxima à família à revista People. Nesta quinta-feira, a juíza Goetz também mandou que Britney seja avaliada por especialistas dentro do caso sobre a custódia de seus filho Sean Preston e Jayden James, que deverão voltar para a guarda da mãe numa audiência em março. Processos judiciais e internações Britney Spears suspendeu a carreira artística para se casar, em 2004, com Kevin Federline e ter dois filhos logo em seguida. Porém, sua vida pessoal foi de mal a pior depois de dar entrada no pedido de divórcio em novembro de 2006 e ter sido vista em várias ocasiões em casas noturnas de Hollywood. Britney sofreu uma série de revezes e problemas pessoais que a levaram até a raspar o cabelo e agredir paparazzi na rua. A cantora, que travou uma batalha com o ex-marido pela custódia dos filhos Sean Preston e Jayden James, já foi internada em um clínica de reabilitação no começo do janeiro, quando se recusou a devolver os filhos para o guarda-costas do marido, após ter terminado seu horário de visita. Nessa ocasião, a internação de Britney foi acompanhada por um batalhão de paparazzi. Desde o episódio, Britney perdeu o direito legal de visitar seus filhos.