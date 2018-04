Britney Spears bate em carro estacionado e vai embora

Oops! Aconteceu outra vez... Paparazzi fotografaram e gravaram a pop star Britney Spears batendo em um carro enquanto estacionava o seu no Studio City. A cantora deu uma olhada para conferir o dano causado no veículo e foi fazer compras como se nada tivesse acontecido. Mas a proprietária de um Mercedes-Benz prateado verificou por meio de um vídeo quem bateu no seu carro. Kim Robard-Rifkin, de 59 anos, disse na quarta-feira, 8, ao site CelebTV.com que ninguém da parte de Britney havia procurado por ela para tratar dos danos ao seu automóvel. "É realmente triste, porque esperava que ela se comportasse como uma pessoa", declarou Kim. "Simplesmente foi como se meu carro não tivesse importância, como se pouco importasse que ela me molestasse!" Um vídeo publicado no site CelebTV.com, gravado na segunda, mostra a estrela pop de 25 anos com um cachorrinho no colo estacionando seu carro conversível preto e batendo no automóvel ao lado. Kim Robard-Rifkin, que é enfermeira, disse ter ficado "um pouco impressionada, um pouco chocada", ao perceber que tinha sido Britney. "Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo um carro novo... Somente quero que concertem o meu, assim como eu faria no lugar dela", disse. Kim fez queixa na polícia na quinta-feira. Um e-mail da porta-voz de Britney, em Jive Records não foi respondido de imediato. O divórcio de Britneye Kevin Federline foi formalizado em 30 de julho. Desde fevereiro, o casal divide a custódia dos filhos, Sean Preston, de 22 meses, e Jayden James, de 10. Outra audiência sobre a custódia das crianças está programada pra o dia 14 de agosto.