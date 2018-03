Britney Spears adere à corrida por 1 milhão de fãs no Twitter

A cantora Britney Spears aderiu à corrida para ser a primeira usuária do Twitter em superar o milhão de seguidores, um desafio ao que o ator Ashton Kutcher, fanático por esta rede social, lançou na emissora de TV CNN.

Através de uma mensagem curta no perfil de Spears no Twitter, seu representante Adam Leber encorajou os fãs a somarem esforços para chegar primeiro ao recorde.

"Façamos Brit passar de 1 milhão!", escreveu Leber, que incentivou aos atuais seguidores de Spears na rede a espalhar a campanha com mensagens no Twitter, em troca da possibilidade de conseguir duas entradas para um show dela.

Até quarta-feira, 15, Britney era a segunda usuária com mais seguidores no Twitter, posição que foi tomada por Ashton Kutcher.

O ator ocupava a terceira colocação e superou a cantora após iniciar a campanha para superar a barreira de 1 milhão de seguidores.

Às 20h37 de hoje (pelo horário de Brasília), o serviço de notícias urgentes da rede de televisão CNN continuava liderando a classificação de maior número de seguidores no Twitter, com mais de 947 mil, seguido por Kutcher (916 mil) e Britney (913 mil).

"Achei fantástico que uma pessoa pudesse ter uma voz tão relevante na internet como é possível no Twitter", disse o ator em vídeo postado no YouTube, lançando o desafio de popularidade para 1 milhão de seguidores antes do serviço de microblog da CNN.

O desafio proposto por Kutcher -estrela do seriado de TV "That 70's Show" e marido da atriz Demi Moore- foi aceito por alguns apresentadores do canal, como Larry King e Rick Sanchez.

