Britney recebe prêmio com look parecido com o de Madonna

Com um figurino muito parecido com o de Madonna na turnê Stick & Sweet, a cantora Britney Spears recebeu na noite de quinta-feira, 27, na Alemanha, o prêmio Bambi na categoria Artista Internacional Pop. Todos os anos, a companhia alemã Hubert Burda Media premia personalidades internacionais do entretenimento, política, economia e dos esportes. Este ano, o prêmio comemorou 60 anos. Veja também Britney Spears mostra boa forma em capa de revista americana Novo álbum de Britney Spears já circula na internet Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Foto: AP Foto: Reuters A artista pop também fez uma apresentação durante a cerimônia. A atriz Meg Ryan foi premiada na categoria Atriz Internacional. O ator Keanu Reeves, de Matrix, foi outro homenageado no cinema. No esporte, o piloto britânico Lewis Hamilton, campeão do mundo de Fórmula 1, faturou o Prêmio Especial do Júri. A cantora britânica Leona Lewis, sucesso nas paradas do Reino Unido, foi outra que saiu vencedora da festa. Meg Ryan e Keanu Reeves com seus prêmios. Fotos: Reuters O piloto Lewis Hamilton e cantora Leona Lewis. Fotos: Efe e Reuters