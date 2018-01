Britney falta novamente a audiência sobre visita aos filhos Britney Spears faltou na quarta-feira a mais uma audiência sobre o direito de visitar seus dois filhos, segundo fontes judiciais de Los Angeles. Britney, 26, já havia faltado a várias audiências, ou então havia sido impedida de entrar devido ao tumulto da imprensa. Desta vez, ela foi vista chegando na hora ao tribunal, só que ela não entrou na sala onde seus advogados e o dançarino Kevin Federline, ex-marido dela, realizavam a audiência sem a presença da cantora, segundo Alan Parachini, porta-voz do tribunal. A advogada Anne Kiley disse ao comissário daquela Vara de Família, Scott Gordon, que sua cliente provavelmente não compareceria. Fontes do tribunal disseram que Britney saiu do tribunal cerca de meia hora depois de chegar, pois aparentemente desistira de participar. A advogada não explicou a reviravolta. A audiência foi rápida, e Gordon manteve Federline como único guardião de Sean Preston, 2 anos, e Jayden James, 1. A mãe das crianças continua proibida de vê-las. Federline e seus advogados deixaram a sessão sem dar declarações. Britney perdeu a custódia dos filhos em outubro, mas tinha o direito de vê-los três vezes por semana, sob monitoramento judicial. Esse direito foi cassado em 4 de janeiro, depois que ela se recusou a entregar as crianças ao pai e teria se trancado num banheiro em meio a uma crise de histeria. O episódio terminou com ela sendo retirada de maca e passando dois dias hospitalizada. Na semana passada, a perturbada artista chegou à porta do tribunal para a audiência, mas desistiu diante da multidão de fotógrafos e cinegrafistas. (Por Justin Kroll)