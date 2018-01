Britney falta a audiência de custódia dos filhos Britney Spears não compareceu na segunda-feira ao tribunal onde teve início a primeira audiência na batalha jurídica com seu ex-marido Kevin Federline pela guarda dos filhos do casal. Não se sabe onde está a perturbada cantora pop. Quando a audiência começou, Federline, com cabelo moicano, estava lá, ao contrário da ex-mulher. Uma multidão de jornalistas aguardava num corredor, e vários helicópteros sobrevoavam o tribunal. Neste mês, Britney foi retirada de maca depois de uma briga com representantes de Federline pela custódia dos dois filhos do casal. Depois disso, o comissário Scott Gordon suspendeu o direito dela a visitar as crianças e convocou a audiência de emergência. Gordon deve ouvir depoimentos de policiais e de outros que presenciaram o incidente, e em seguida vai decidir se restaura o direito de Britney visitar os filhos. A vida de Britney parece descontrolada desde que ela se divorciou de Federline, em 2006, e perdeu a custódia dos meninos Jayden James, 1 ano, e Sean Preston, 2 anos. (Por Justin Kroll e Dan Whitcomb)