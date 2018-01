Britney é levada em ambulância após briga pelos filhos Britney Spears supostamente sob efeito de alguma substância não revelada de sua residência por uma ambulância após a polícia ser chamada para ajudar a solucionar uma disputa pelos filhos com funcionários do dançarino Kevin Federline, que tem a guarda legal dos menores. A polícia foi chamada por volta das 22 horas (horário local) de quinta-feira porque Britney se recusou a entregar os filhos. Britney recebeu a visita dos filhos por conta da ordem judicial que garantiu ao ex-marido a custódia provisória de Sean Preston e Jayden James. A estrela só pode vê-los sob vigilância duas vezes por semana entre o meio-dia até as 19 horas. Os policiais tentaram por quase três horas resolver a discussão entre Britney e a escolta de Federline, responsável por transportar os meninos de volta. Após o impasse, ela entregou as crianças e foi retirada da residência por uma ambulância, que a levou até o hospital Cedars-Sinai Medical Center. Vários carros de polícia com as sirenes abertas no meio da noite e um batalhão de paparazzi e repórteres de fofocas seguiram a ambulância. Segundo o site de celebridades TMZ, o filho caçula do casal, Jayden James, de dois anos, foi levado em uma segunda ambulância. Britney deve agora ser submetida a uma "avaliação psiquiátrica" e outras análises que determinarão quais substâncias podem ter sido ingeridas pela cantora.