Britney diz que agressão com guarda-chuva foi ´encenação´ Quando nada mais funciona em Hollywood, a solução é culpar o "method acting" - um estilo de treinar representação. A pop star Britney Spears explicou na quinta-feira, 5, porque investiu furiosamente contra um carro com um guarda-chuva: ela estaria ensaiando para um papel no cinema. No momento em que a ex-princesinha do pop reinventa sua carreira, após um casamento fracassado, uma internação em clínica de reabilitação e fotos tiradas em público sem calcinha, Spears postou em site oficial, uma nota pedindo desculpas aos paparazzi pelo incidente com o guarda-chuva, dizendo que foi, apenas, uma representação. "Eu estava me preparando para um papel num filme em que o marido nunca faz seu papel, então as duas coisas acidentalmente trocaram de lugar", escreveu a cantora de 25 anos. "Levo meus papéis muito a sério, e me deixei levar um pouco." E acrescentou: "Infelizmente, não recebi o papel". ´Method acting´ O "method acting" é uma técnica na qual atores e atrizes treinam os papéis que vão representar, adotando completamente em sua vida real os hábitos, experiências, emoções e pensamentos do personagem que vão representar. Em fevereiro, Britney Spears, mãe de dois filhos, bateu repetidas vezes em um veículo com um guarda-chuva, antes de retornar para a clínica de reabilitação pela terceira vez em uma semana e então permanecer pelo prazo mínimo exigido, 30 dias. Sua internação seguiu-se a uma fase em que foi a muitas festas públicas e apresentou comportamentos inesperados, como raspar a cabeça. Ao deixar a clínica, em março, ela concluiu um acordo de divórcio com o pai de seus filhos, o aspirante a rapper Kevin Federline. Spears está tentando dar a volta por cima, tendo se apresentado em maio, pela primeira vez em mais de três anos, numa série de shows de 15 minutos em vários clubes e, ao que consta, trabalhando em seu quinto álbum.