Britney deixa 'X Factor' para se dedicar à própria música

Em nota, Britney disse que essa foi uma "decisão muito difícil". "Passei um tempo incrível fazendo o programa, adoro os outros jurados e estou muito orgulhosa dos meus adolescentes, mas é hora de eu voltar ao estúdio", afirmou. "Vê-los todos fazer suas coisas sobre o palco a cada semana me fez sentir muita falta de me apresentar! Mal posso esperar para voltar lá e fazer o que eu mais amo", disse a cantora de "Circus".

O álbum mais recente de Britney, "Femme Fatale", foi lançado em março de 2011.

O site de celebridades TMZ.com noticiou na sexta-feira que Britney estava negociando um espaço cativo para shows em Las Vegas, onde astros como Celine Dion e Shania Twain já se apresentam de forma fixa há cerca de dois anos, em muitos dos hotéis e cassinos da cidade.

Britney, de 31 anos, foi recrutada para "The X Factor" por um salário estimado em 15 milhões de dólares, depois de manter durante 14 anos uma carreira que fez dela uma das maiores estrelas pop da década passada.

Simon Cowell, criador do programa da Fox, acreditava que a enorme base de fãs de Britney e a forte curiosidade despertada por ela levaria os telespectadores a darem uma nova chance a "The X Factor", depois da frustrante temporada inicial, em 2011, que o levou a demitir dois jurados e o apresentador Steve Jones.

Mas a audiência continuou despencando, e o programa perdeu cerca de 3 milhões de espectadores regulares desde a estreia, fechando 2012 com uma média de 9,7 milhões de espectadores em 2012. Muitos fãs e críticos acharam Britney chata e insossa.

Com a saída de Britney, Cowell precisa agora achar dois bons jurados para permitir que "The X Factor" desbanque o concorrente "The Voice", da NBC, quando a nova temporada estrear.

O produtor L.A. Reid anunciou em dezembro que também deixaria a bancada de jurados, para se dedicar em tempo integral à sua Epic Records. A cantora Demi Lovato, de 20 anos, segue no programa.

(Reportagem de Jill Serjeant)