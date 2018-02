Britney cai na noite após ordem para fazer testes antidrogas

Logo após ficar sabendo que autoridades judiciais ordenaram testes de drogas e um profissional que a ajude a criar seus filhos, a cantora americana Britney Spears decidiu cair na noite na terça-feira, 18, com a canadense Avril Lavigne. A edição digital da revista americana People informa nesta quarta que Britney foi primeiro a uma festa em Winston, zona oeste de Hollywood, com sua amiga Alli Sims e Lavigne. Após deixar o local à 1 hora (2 horas de Brasília) desta quarta, a cantora foi vista no bar Hyde Lounge, no mesmo bairro, onde permaneceu até seu fechamento. "Não paravam de lhe trazer taças. Dançava sobre as mesas de forma sensual e inclusive pôs uma meia soquete na cabeça como se fosse chapéu", assegurou à publicação um cliente do bar. A publicação informa também que a cantora chegou a ir a uma delegacia de polícia em Beverly Hills para se queixar de que estava sendo seguida por fotógrafos. Horas antes, o comissário da Corte Superior de Los Angeles (Califórnia), Scott Gordon, assegurou que Britney, de 25 anos, deve se submeter a testes de detecção de drogas duas vezes por semana em dias e horas designados de forma aleatória. Ela ainda deverá se reunir com um conselheiro familiar pelo menos uma vez por semana e terá de se submeter à instrução sobre criação de crianças pelo menos oito horas por semana, acrescentou o comissário. A decisão foi adotada após uma audiência entre Britney Spears e seu ex-marido Kevin Federline, para decidir a custódia de seus dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de um ano. "De acordo com as provas apresentadas, o tribunal opina que existe um uso habitual, freqüente e contínuo de substâncias controladas e álcool por parte da peticionária", assinalou o comissário. Também ordenou que a cantora e seu ex-marido se submetam a um programa que os ajude a criar seus filhos "sem conflito" e que devem se abster de fazer comentários ofensivos. Além disso, assinalou que os dois não devem castigar as crianças fisicamente e impedir que outra pessoa o faça. Desde que retomou sua carreira no início do ano, Britney sofreu uma série de revezes e problemas pessoais que, entre outras coisas, a levaram a um centro de reabilitação.