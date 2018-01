Britânicos elegem melhores designs do século O mapa do metrô de Londres, o lendário avião de caça Spitfire e o Concorde foram escolhidos pelos britânicos como os três designs favoritos do século passado. O Museu do Design e o programa da BBC O Espetáculo Cultural anunciaram hoje o resultado após pedir aos britânicos que escolhessem três de um total de 25 criações. Entre elas estavam o ônibus vermelho de dois andares Routemaster; o pequeno automóvel Mini; o carro esportivo Aston Martin e as famosas cabines vermelhas de telefone. Os britânicos poderão escolher agora, pelo site da BBC, um desses três desenhos favoritos, e o vencedor será divulgado no dia 16 no programa de televisão. O mapa do metrô foi delineado por Harry Beck em 1931, que pintou cada linha de uma cor diferente, devido à grande extensão deste meio de transporte. O Spitfire, o mítico caça britânico da Segunda Guerra Mundial (1939-45), foi obra de Reginald Mitchell, que o desenhou em 1934 e se tornou vital na batalha aérea contra os alemães. O Concorde, que voava acima da velocidade do som, foi criado pela Corporação Britânica Aeroespacial e a Aerospatiale. A diretora do Museu do Design, Alice Rawsthorn, disse hoje que os designers britânicos transformaram a vida diária de milhões de pessoas. "Queremos saber o que as pessoas pensam sobre o design britânico e qual dos maravilhosos exemplos é o favorito", acrescentou Alice.