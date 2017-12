Britânicos dominam festa de entrega do 34.º Prêmio Emmy Os programas televisivos britânicos foram os grandes vencedores na entrega do 34.º Prêmio Emmy, realizada nesta segunda-feira à noite, em Nova York. O Brasil, único país latino-americano com cinco produções indicadas (Os Amadores, Sinhá Moça, Mandrake, Big Brother 6, Filhos do Carnaval), saiu de mãos vazias. O prêmio para melhor comédia foi para Little Britain, uma visão satírica da Grã-Bretanha contemporânea, de Matt Lucas e David Williams. Life on Mars, outra produção britânica sobre um detetive em busca de um serial killer, levou o prêmio de melhor série de drama. A lista completa dos vencedores está disponível em www.iemmys.tv.