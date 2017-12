Britânicos criam a banda Plus, só de gordinhas

Britânicos criam banda só de gordinhas Produtores britânicos realizaram um concurso para escolher as vocalistas de uma banda em que só entra quem tiver manequim 46 ou mais. O grupo, batizado de Plus ("mais"), foi criado com o objetivo de combater o culto à magreza no meio musical. Muitas candidatas disseram que, em outras bandas, foram ridicularizadas ou forçadas a perder peso Os organizadores do concurso afirmam que o novo grupo tem todos os ingredientes para dar certo.