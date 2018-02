Britânico surge após sumiço de cinco anos e é preso por fraude A esposa de um britânico que passou cerca de cinco anos dado como morto admitiu à imprensa britânica que uma foto do ano passado, em que o casal aparece junto no Panamá, é legítima. O caso de John Darwin intriga a Grã-Bretanha desde o começo da semana, quando ele foi preso por suspeita de fraude depois de entrar numa delegacia de Londres e dizer aos policiais que ele provavelmente estava sendo procurado. O ex-agente penitenciário Darwin, 57 anos, sumiu em março de 2002. Desde que reapareceu, bronzeado e saudável, a família diz que ele não se lembra de nada do que aconteceu a partir de 2000. As atenções se voltam agora para a esposa dele, Anne, 55 anos, que vendeu a casa em que vivia e trocou a Grã-Bretanha pela América Central, levando consigo 450 mil libras (900 mil dólares), logo depois do suposto desaparecimento do marido. Diante da atenção despertada pelo caso, os tablóides britânicos enviaram hordas de jornalistas ao Panamá. O Daily Mirror mostrou a Anne uma foto dela e do marido, que teria sido feita no ano passado num apartamento no Panamá. Confrontada pelo tablóide, ela disse: "Sim, é ele (na foto). Meus filhos nunca vão me perdoar. Eles não sabiam de nada. Achavam que John estava morto. Agora vão me odiar." Vários outros jornais disseram que ela confirmou a autenticidade da foto e queixou-se de que sua vida virou um pesadelo. "Não quero passar a vida como fugitiva. Vou voltar (à Grã-Bretanha) porque não vou ter uma vida aqui." O mistério começou em 2002, quando ela disse que ele poderia ter sofrido um acidente quando passeava de caiaque no mar do Norte, perto de Hartlepool, norte da Inglaterra, onde a família vivia. O policial Tony Hutchinson, responsável pela investigação, disse que o mar estava calmo naquele dia e que as buscas aéreas e marítimas não resultaram em nenhuma pista do homem. Semanas depois, foram achados restos do caiaque vermelho de Darwin. Em 2003, um legista o declarou morto. Hutchinson disse que há três meses os agentes receberam denúncias de que havia "algo suspeito" no desaparecimento dele. "Por um lado há a possibilidade de que ele tenha sofrido amnésia durante cinco anos e meio, e no outro lado pode ter havido algum crime", afirmou ele, acrescentando que não está claro por que Darwin se entregou.