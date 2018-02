Britânico faz série de fotos aéreas de Londres à noite

O fotógrafo britânico Jason Hawkes, especializado em fotografias aéreas, colheu uma série de imagens de Londres captadas de um helicóptero sobrevoando a cidade à noite. Hawkes escolheu paisagens mais amplas, como da Regent Street coberta com luzes de Natal e fotos de regiões como a City - o centro financeiro da capital britânica. Ele também fotografou outros pontos famosos da cidade, como o estádio Stamford Bridge, do clube de futebol Chelsea, e o Millenium Dome, que abriga um dos maiores centros de entretenimento da cidade. Hawkes faz fotografias aéreas desde 1991 e já produziu mais de 35 livros com as séries de imagens. Entre as publicações, está um livro de imagens aéreas das ilhas britânicas, do País de Gales, Irlanda e diversos outros lugares. Ele explica que as fotos feitas à noite trazem ainda mais dificuldades do que os obstáculos comuns enfrentados por ele para fazer as imagens aéreas. Ele conta que fez as imagens de um helicóptero, com a porta aberta e usando câmeras digitais de última geração, conectadas a um laptop. "Dessa forma, eu podia ver as imagens assim que fazia a fotografia", disse. Para fazer as imagens, ele colocava parte do corpo para fora do helicóptero, usando um forte aparato de segurança e um fone de ouvido com um microfone, para dar orientações ao piloto. "Fotografar ícones como a London Eye (a conhecida roda-gigante à beira do rio Tâmisa) à noite é interessante. Ela está toda iluminada e você consegue criar imagens diferentes com detalhes que você não vê quando está no solo", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.