Britânico diz que Pâebirú tem licença Graham Luckhurst, da gravadora inglesa Mr. Bongo, disse ontem ao Estado que a reprensagem do álbum raro Pâebirú (1974), de Zé Ramalho e Lula Côrtes, foi possível mediante autorização da gravadora Rozenblit, do Recife. "Nós licenciamos o catálogo da Rozenblit", afirmou Luckhurst. Em 36 anos, os autores do álbum, Zé Ramalho e Lula Côrtes, nunca manifestaram intenção de relançá-lo. Grande parte da primeira edição de Pâebirú perdeu-se em um incêndio em 1975, o que o tornou o disco mais raro do Brasil em sebos e lojas. Agora, o disco está à venda em edição de luxo especial, em vinil, nas grandes redes brasileiras.