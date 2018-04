Britânico cria arte a partir de brinquedos

Um artista britânico faz esculturas a partir de brinquedos de plástico abandonados pelos filhos.

Robert Bradford deu início à idéia há cinco anos. Hoje, ele expõe as obras em galerias de arte de toda a Europa.

A primeira experiência de Bradford, em 2004, foi um cão. De lá para cá, ele já produziu outros animais, figuras humanas, um rifle AK-47 e até um soldado de brinquedos.

Radicado na Cornualha, no sudoeste da Grã-Bretanha, Bradford chega a utilizar milhares de brinquedinhos de plástico nas esculturas.

Entre as criações mais populares do artista estão as reproduções de cães. Elas fazem tanto sucesso que alguns donos chegam a encomendar "réplicas" dos seus próprios animais de estimação.

Em suas obras mais recentes, Bradford começou a usar outros tipos de brinquedos para "esculpir", como bichos de pelúcia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.