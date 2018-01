Britânicas querem bumbum de Beyoncé, revela pesquisa O corpo ideal para as britânicas seria uma mistura do bumbum da cantora Beyoncé, as pernas da ex-Spice Girl Victoria Beckham, os braços da atriz Jennifer Aniston e os lábios de Angelina Jolie, de acordo com uma pesquisa. A pesquisa do canal de TV britânico ITV ouviu 1200 mulheres para o documentário The Truth About Size Zero (A Verdade Sobre o Tamanho Zero, em tradução livre para o português), que será transmitido nesta quarta-feira, 7. As celebridades consideradas mais atraentes são as atrizes Kate Winslet (16%), Sophia Loren (15%) e Marilyn Monroe (12%). Já entre as menos atraentes, segundo as britânicas, estão as cantoras Victoria Beckham (28%) e Madonna (16%) e a socialite Nicole Ritchie (11%). A pesquisa também revelou que 72% das mulheres acham que estão acima do peso, enquanto 39% dizem estar sob pressão para ser magras. Essa pressão é sentida principalmente pelas jovens entre 16 e 34 anos. Quando perguntadas por que se sentem sob pressão para emagrecer, as britânicas disseram que teriam mais autoconfiança, que a moda é direcionada para pessoas magras e que a mídia é focada no peso e auto-imagem das celebridades. Tamanho Zero No programa The Truth About Size Zero, a repórter Louise Redknapp passou um mês em uma dieta extrema para tentar chegar ao tamanho zero americano (equivalente ao 32 brasileiro). Segundo a pesquisa, o tamanho zero é considerado feio por 90% das mulheres. Pouco mais de um quarto delas escolheu o tamanho 40 como o mais atraente. As britânicas acham ainda que as celebridades estão muito focadas em suas aparências ao invés de se concentrarem em suas carreiras. As mulheres disseram também que adotariam medidas como banir certos sites, revistas e programas de TV de celebridades para proteger suas filhas da obsessão pela magreza excessiva.