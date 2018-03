Britânica vence prêmio de 'mundial de retratos'

O retrato inspirado em uma mulher que tem o pesadelo de dar à luz quíntuplos venceu um prêmio de fotografia para novos talentos da National Portrait Gallery, em Londres. Quints, da fotógrafa Lottie Davis, baseada em Londres, retrata as memórias de sua amiga Caroline. A fotografia foi baseada na imagem clássica das Madonnas e também teve influências de mestres da pintura como Caravaggio e Ticiano. O prêmio Taylor Wessing Photographic Portrait 2008 selecionou 60 retratos de um total de mais de 6 mil imagens inscritas por 2,5 mil fotógrafos de todo o mundo. Quints é parte de uma série sobre memórias da infância e pesadelos. Na fotografia, Davies tentou capturar "a calma e serenidade da maternidade, junto à sensação de aprisionamento". A fotógrafa contou que usou uma modelo para a foto, e não sua amiga, para ter "mais liberdade de interpretar a história". A sobrinha de dez semanas da modelo também pousou como os quíntuplos. Para a série, a fotógrafa pediu a amigos que descrevessem seus medos e sonhos. "Pesadelos são parecidos com as memórias de criança, no sentido de que podem ser tão intensos que a lembrança as vezes dura toda a vida." A foto foi tirada em um prédio quase em ruínas, no leste de Londres. Sacola plástica A diretora da National Portrait Gallery, Sandy Nairne, diz que o trabalho da fotógrafa vencedora é "um retrato com imagem brilhantemente imaginativa". A foto foi escolhida em uma competição que também contou com a participação do holandês Hendrik Kerstens, que apresentou a foto Bag, de uma menina com uma sacola plástica na cabeça inspirada em quadros do século 17. Segundo Kerstens, a foto foi tirada como um comentário ao número de sacolas que ele vê sendo distribuídas nas lojas de Nova York. Outro destaque da competição foi o retrato Murdoch Reflects, do fotógrafo Tom Stoddart. Na imagem, o britânico retrata o magnata da mídia Rupert Murdoch em seu escritório na companhia News International. A imagem ilustrou uma matéria da revista Time sobre a aquisição, por US$ 5 bilhões, da Dow Jones & Company pela empresa de Murdoch. Davies vai receber 12 mil libras (R$ 40 mil). As fotos selecionadas ficarão em exposição no National Portrait Gallery até 15 de fevereiro do ano que vem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.