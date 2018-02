Britânica põe obras gregas na web

A Biblioteca Britânica divulgou ontem, pela internet, importantes manuscritos gregos, como a famosa coleção das Fábulas de Esopo, descoberta no Monte Athos em 1842. Agora, um quarto dos mil volumes do acervo grego da biblioteca já está na web. O objetivo é permitir o acesso gratuito de estudantes, pesquisadores e especialistas às obras gregas. Para não prejudicar o acervo, a digitalização foi feita através de fotografias, custando em média US$ 1,5 cada página. Até 2012, a Britânica quer colocar na web mais 250 documentos gregos. Além da obra grega, no site também é possível conferir periódicos do século 19 e obras como as de Leonardo da Vinci.