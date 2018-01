Brioches e amnésia A rotina se repete a partir das seis da manhã, quando o mercado gourmet abre as portas. A esta hora, o balcão de peixe, onde um quilo de lagostim custa R$ 330, ainda está fechado. A sofisticada padaria que produz croissants e brioches continua escurecida. Os fregueses madrugadores não podem comprar nenhuma destas guloseimas. Muitos nem sabem designá-las pelo nome, mas felizmente serão atendidos em espanhol num balcão onde a fila se forma cedo. Impossível não notar a predominância étnica de descendentes de indígenas do Equador, Guatemala, México. Eles evitam contato de olhos. Sua expressão corporal confirma que são presenças passageiras naquele mercado, cuja filial não frequento nem no meu bairro por causa dos preços exorbitantes. Pagam em dinheiro vivo por um sanduíche de ovo com presunto e um café com leite o equivalente a até dez por cento do que vão receber em dinheiro vivo ao fim do dia de trabalho braçal.