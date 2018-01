Brilhante e brutal

O Festival de Cinema de Nova York vai exibir, em outubro, o filme Steve Jobs.

O fundador da Apple, morto aos 56 anos em 2011, já foi objeto de uma biografia autorizada e best-seller de Walter Isaacson. Foi vivido no cinema por Ashton Kutcher, num filme de 2013 que uma crítica nova-iorquina descreveu caridosamente como, no máximo, uma apresentação Power Point.

O novo filme Steve Jobs é um transatlântico, envolve talentos que facilmente bateriam de frente como o lendariamente controlador Jobs. O diretor é Danny Boyle (Quem Quer Ser Um Milionário?), o roteirista é Aaron Sorkin (A Rede Social) e encarnar Jobs gera boatos de Oscar para Michael Fassbender (12 Anos de Escravidão). O filme já obteve, com algumas reservas, a bênção de Steve Wozniak, o cérebro de engenharia e amigo de infância que fundou a Apple com Jobs.

Mas, antes de embarcar na aventura grandiosa, assisti, num pequeno cinema de arte em Manhattan, ao documentário Steve Jobs: The Man in The Machine. O diretor Alex Gibney, admirado por documentários sobre o Wikileaks e a seita Cientologia, se aproximou de Jobs com uma pergunta legítima: o que provocou aquela explosão planetária de luto vista em outubro de 2011, quando Jobs sucumbiu ao câncer de pâncreas?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora não passe mais de uma hora acordada sem usar algum produto da Apple, nunca sentiria, pela morte de Steve Jobs, a emoção que senti dois meses depois, quando morreu Václav Havel, o herói checo da Revolução de Veludo.

O documentário de Gibney abre com cenas de público chorando e depositando flores nas portas de vidro das lojas da Apple. O filme costura a trajetória do inovador e empresário brilhante com a do homem que era capaz de mesquinharia e brutalidade.

Furioso por ter engravidado a namorada em 1977, Jobs já era milionário quando negou a paternidade em documentos na justiça, alegando ser estéril. Desmascarado por um teste de DNA, ele concordou em dar uma pensão mensal de US$ 500 à mãe de sua filha Lisa.

Em 1975, Jobs e Wozniak passaram quatro dias e quatro noites acordados criando um novo game para a Atari, o que só foi possível com o conhecimento técnico de Wozniak. Jobs entregou ao amigo de infância $ 350, dizendo que era metade do pagamento pelo trabalho. Recebera, de fato, US$ 7 mil.

Steve Jobs poderia ter ido para a prisão no final da década passada. Tinha emitido para si mesmo ações da Apple num esquema que não é ilegal, mas tem que ser detalhado em relatórios financeiros para acionistas.

No vídeo do depoimento à SEC, Comissão de Valores Mobiliários americana, Jobs está visivelmente debilitado, mas ainda desafiante. Declara ignorância sobre o esquema e recebe tratamento leniente dos agentes federais.

Joga ao mar seu diretor financeiro, o homem que havia conseguido salvar a Apple da falência em 1997. Ao ser entrevistado sobre a onda de suicídios na empresa chinesa Foxconn, que fabrica produtos da Apple, Jobs comentou que o número de suicídios era baixo, comparado à média na população geral.

O brilho para tornar a tecnologia um objeto de afeto se estendia a objetificar amigos e colaboradores valiosos. A um engenheiro que foi trabalhar para a Palm, Jobs fez ameaças que sairiam da boca de um don mafioso.

O documentário questiona a falácia de que os capitalistas do Vale do Silício são figuras de uma contracultura benéfica. Gibney faz um astuto contraponto visual e temático entre a famosa atração de Jobs pelo zen-budismo japonês e sua atração pelo caos.

Conclui que ele tinha o foco de um monge budista, mas não a empatia. A adoração a Steve Jobs provoca mais perguntas sobre nós do que respostas sobre o homem.