Brigando por Fidel

Editado pela Princeton University Press, não tem, que eu saiba, versão original em espanhol. Por sinal, foi na Universidade Princeton que Fidel passou alguns dias em sua primeira viagem, em abril de 1959, participando de um seminário organizado pela American WhigCliosophic Society, o mais antigo centro de debates da América do Norte, e a Woodrow Wilson School. Tema: “Os Estados Unidos e o Espírito Revolucionário”. Na plateia, lotada, uma estrela da casa: Hannah Arendt, a esquentar os motores para outra intervenção no mesmo seminário.

Como precisava vender o peixe da luta armada que três meses antes derrubara o ditador Fulgencio Batista, Fidel evitou tocar no espírito intervencionista norte-americano (que os cubanos conheciam desde 1898) e exaltou a Revolução Americana de 1776, segundo ele a verdadeira inspiração da cubana, descartando a francesa de 1789 e a bolchevique de 1917, cujo apelo à força e ao terror frisava não ser do seu agrado. Não entendi por que não incluiu a mexicana, de 1910.

Em oito capítulos, Rojas explora os debates suscitados pela presença de Fidel e sua quimera socialista, seus acertos, erros e desvios ao longo da década de 1960. Particularmente na esfera pública e intelectual de Nova York, microcosmo de movimentos progressistas e vanguardas artísticas - Women’s Lib, campanha pelos direitos civis, oposição à guerra no Vietnã - todos no início solidários com a revolução castrista, depois divididos pela polarização ideológica da Guerra Fria: marxistas de um lado, social-democratas de outro, liberais na trincheira oposta. E Washington morrendo de medo do intenso interesse dos Panteras Negras pelos métodos de guerrilha de Che Guevara.

Rojas passa em revista os autores de reportagens e ensaios sobre a experiência cubana (de Waldo Frank, Carleton Beals, C. Wright Mills e Irving Howe ao poeta beat Allen Ginsberg, Norman Mailer e os líderes negros Eldridge Cleaver e Stokely Carmichael), reexamina o comportamento dos jornalões, da imprensa alternativa (Village Voice) e publicações culturais (Dissent, Monthly Review, Kulchur e Pa’ Lante), não deixando de fora um só representante da chamada Nova Esquerda. Não faltaram insultos em mão dupla - “Stalinista!” (Howe para Mills), “Socialista de Washington!” (Mills para Howe) - uma reedição do que sucedera duas décadas antes com os contemporâneos dos expurgos comandados por Stalin em Moscou.

Já no segundo capítulo, Naming the Hurricane (Batizando o furacão), encontro uma figura tangencialmente ligada à nossa cultura, o escritor, historiador e crítico social Waldo Frank (1889-1967), a quem devemos a formação da dupla Tom-Vinicius de Moraes. Isso não consta, nem precisava constar do livro, mas não resisto à tentação de lembrar que foi de uma casual observação do escritor comparando os negros das favelas cariocas a deuses gregos que Vinicius, seu anfitrião no Rio, teve o primeiro estalo de Orfeu da Conceição, depois Orfeu do Carnaval.

Desde os anos 1920 viajando pelo continente, onde também fez amizades com Borges, José Carlos Mariátegui e Alfonso Reyes, Frank viu na revolução cubana a confirmação de seus ideais americanistas e sobre ela escreveu um livro, Prophetic Island, sob encomenda do governo de Havana, mas nunca editado na ilha por conter críticas a certas deficiências do novo regime.

Em sua segunda e última viagem a Nova York, em setembro de 1960, quatro meses antes do rompimento das relações entre os EUA e Cuba, daquela vez a convite da ONU, Fidel não recebeu a mesma adulação nem curtiu as mesmas amenidades da primeira, quando tomou sorvete no zoo do Bronx, posou para fotos com crianças, visitou o Yankee Stadium e foi ao baile anual da associação dos fotojornalistas. A bem dizer, teve uma recepção fria das autoridades e mesmo hostil dos tabloides locais, que armaram um escarcéu quando sua comitiva esnobou o luxuoso hotel Shelbourne (na Madison) e trocou-o pelo hotel Theresa, no Harlem, onde foi festivamente recepcionada.

Numa das últimas edições da revista The New Republic, Steven Cohen dá detalhes desse agitado séjour. Multidões se formavam à porta do Theresa e seguiam os cubanos pelas ruas do bairro negro. Em seus aposentos, Fidel recebeu líderes estrangeiros (Kruschev, Nasser, Nehru) e figurões da luta pelos direitos civis (de Malcolm X ao craque do beisebol Jackie Robinson), o que muito incomodou o governo Eisenhower.

Enquanto isso, no Rio, os originais do primeiro livro da Editora do Autor entravam às pressas na gráfica Borsoi. Não era a estreia planejada, mas outra visita histórica, não ao Harlem, mas ao Brasil, impusera a substituição de última hora. Ao saber que Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir aqui chegariam em setembro, a convite de Jorge Amado, o nascente empreendimento editorial de Rubem Braga e Fernando Sabino antecipou-se até aos franceses e em tempo recorde lançou Furacão Sobre Cuba, testemunho sartriano da revolução castrista recém-publicado em capítulos no diário parisiense France-Soir.

Golpe de mestre. Ou melhor, de mestres. Rubem e Fernando compilaram todos os artigos do France-Soir e montaram um mutirão de tradutores, entre os quais Otto Lara Resende, Antonio Callado, Jorge Amado, Paulo Mendes Campos, Janio de Freitas, José Condé, Tati de Moraes (primeira mulher de Vinicius) e José Guilherme Mendes. Em cima de uma foto de Fidel tirada por Janio de Freitas, em Havana, quando da derrubada de Batista, a designer gráfica Bea Feitler confeccionou a capa, sua estreia numa especialidade que a levaria à consagração internacional, justo na cidade em que Fidel, por duas vezes no espaço de 17 meses, abafou a banca.