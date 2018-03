Briga entre alunos da USP e Mackenzie vira tema de livro O jornalista Gilberto Amendola, repórter do Jornal da Tarde, lança hoje à noite o livro ''Maria Antônia, a História de Uma Guerra'', na Livraria Cultura, em São Paulo. A obra esmiúça, 40 anos depois, a histórica briga entre estudantes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) e do Mackenzie, por meio de entrevistas com alguns de seus principais personagens, como o ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. O lançamento acontece às 19 horas na Livraria Cultura - Av. Paulista, 2.073, tel. (011) 3170-4033. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.