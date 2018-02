Briga de cantores fecha boate em NY Uma representante da polícia de Nova York disse que o clube W.i.P, cenário de uma briga entre o rapper Drake e o cantor Chris Brown, ambos ex-namorados de Rihanna, foi fechado neste sábado. A polícia não informou à imprensa quais foram as contravenções identificadas no local. Chris Brown, sua namorada, seu guarda costa e mais oito pessoas foram feridas em uma briga no estabelecimento. A polícia revelou que pessoas próximas ao rapper Drake pararam Brown enquanto o cantor saía da boate. Além de confrontos físicos, garrafas foram atiradas. O jogador de basquete Tony Parker disse que feriu sua retina durante a confusão. / AP