Bridget Jones retorna viúva e choca fãs

Após 14 anos de ausência nas prateleiras, a londrina Bridget Jones, da escritora Helen Fielding, está de volta no terceiro livro da série, Louca Pelo Garoto (Mad About The Boy). Na continuação da série, a autora preparou uma surpresa para os fãs e matou na ficção o marido da jornalista, Mark Darcy, personagem carismático que ajudou a transformar as duas outras obras em sucessos.

O lançamento, que tem 432 páginas e deverá sair no Brasil pela Companhia das Letras no próximo dia 29, narra a vida da protagonista cinco anos após se tornar uma viúva. Seu jeito estabanado se mantém como marca registrada, e a neurose de contar calorias também continua, mas, agora, ela precisa se preocupar com sites de relacionamentos, o número de seguidores no Twitter e os cuidados que se deve ter para trocar mensagens de texto depois da algumas taças de vinho. Aos 51 anos, Bridget se vê com dois filhos jovens para cuidar e convencida de que nunca vai vivenciar um novo romance. No entanto, acaba tendo que lidar com um namorado 20 anos mais jovem.

Publicado em 1996, o primeiro livro da série, O Diário de Bridget Jones, ganhou uma versão para o cinema, que rendeu algumas indicações a prêmios como o Globo de Ouro, o Grammy e o Goya. O segundo, Bridget Jones: No Limite da Razão, de 1999, também foi adaptado para as telonas em 2004. Juntos, os dois romances venderam mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo.