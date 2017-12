Brian Wilson grava novo disco solo O lendário cantor e compositor Brian Wilson, líder dos Beach Boys, está gravando o seu décimo primeiro álbum solo em Los Angeles e deve embarcar em outra turnê com o histórico grupo. Al Jardine e David Marks, ambos dos Beach Boys, estão envolvidos com a produção do disco de Wilson, assim como o famoso Don Was e o guitarrista Jeff Beck. "Jeff tem o som que estou procurando", disse Wilson à Rolling Stone.