Brian Hibbard, do grupo The Flying Pickets, morre aos 65 O ator e cantor galês Brian Hibbard, que à frente do grupo vocal The Flying Pickets fez sucesso na década de 1980 com uma versão natalina de "Only You", morreu no domingo à noite aos 65 anos, após uma longa luta contra um câncer de próstata, segundo seu agente.