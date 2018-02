Bresson e a fé em Bernanos

Registrando a presença do bisneto do escritor francês Georges Bernanos, Vinícius Bernanos, o II Ciclo George Bernanos, promovido pela Editora É Realizações com apoio do Estado e Embaixada da França, começou anteontem à noite com uma palestra do professor João Cezar de Castro Rocha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o livro Diário de um Pároco de Aldeia, cujo filme nele baseado, dirigido por Robert Bresson, foi exibido na abertura do encontro, que será encerrado hoje com uma sessão de O Processo de Joana d"Arc e debate sobre as adaptações cinematográficas de Bernanos.

O neto francês de Bernanos que mora na França, Gillles, enviou uma carta aos organizadores do ciclo, parabenizando a editora pela iniciativa de publicar toda a obra do escritor, que estava fora de catálogo, e lembrando que, no leito de morte, suas últimas palavras foram dirigidas ao Brasil, onde morou por sete anos, de 1938 a 1945.

Bernanos, nas palavras do palestrante João Cezar de Castro Rocha, renovou a literatura francesa com o Diário de um Pároco de Aldeia ao retomar o registro trágico da dramaturgia de Corneille, conhecido por suas peças que exaltam o heroísmo e o triunfo da vontade. A leitura original que o professor fez do romance de Bernanos apontou o duelo como princípio estruturador de sua obra, traçando uma correspondência analógica com o protagonista das tragédias gregas e o coro. O jovem pároco de Ambricourt, renegado por seus paroquianos, trava, de fato, um duelo não só com as palavras que transfere para seu diário - e que refletem seu julgamento sobre os habitantes da aldeia e o confronto com os mesmos - como com o câncer que corrói seu estômago.

No entanto, o duelo central do livro de Bernanos, segundo o professor, é da fé e o da razão. Entre a prece e a reflexão, a própria escrita do diário, diz ele, é seu traço agônico, seguindo mesmo o modelo das Confissões de Santo Agostinho. Outro duelo travado no livro, entre o mundo contemporâneo, laico, e o religioso, arcaico, foi analisado por Castro Rocha recorrendo ao exemplo do cristianismo primitivo, que sofreu por parte da comunidade não cristã a mesma indiferença dirigida ao pároco da aldeia bernanosiano.

"Bernanos poderia ser um filósofo, mas, a exemplo de Camus, é possível dizer que ele pensava com palavras, preferindo o caminho da literatura em permanente estado de ebulição, que não cristaliza conceitos", disse Castro Rocha, que participa hoje do debate sobre a transposição cinematográfica da obra literária de Bernanos para o cinema ao lado do professor de Literatura, José Carlos Zamboni, da Unesp, e do repórter especial do Caderno 2, Antonio Gonçalves Filho. Zamboni falou ontem no ciclo sobre o filme Mouchette, baseado em Nova História de Mouchette, que está sendo lançado junto a Diário de um Pároco de Aldeia, o roteiro de O Processo de Joana d"Arc e um livro de ensaios sobre a obra do diretor desses filmes, Bresson, ou O Ato Puro das Metamorfoses, que traz análises dos 13 filmes realizados por ele.

CICLO CULTURAL BERNANOS Editora É. Rua França Pinto, 498, telefone 5572-5363. Hoje, 19h30. Grátis. Ingressos limitados.