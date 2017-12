Bressane, no seu começo e já brilhante

4H50 NO CANAL BRASIL

Brasil, 1969. Dir. de Julio Bressane, com Hugo Carvana, Milton Gonçalves, Norma Bengell.

Apesar do horário, este é um filme muito importante do começo da carreira de Bressane, quando ele ainda contava histórias, mas no seu estilo, que nunca foi o tradicional. Dois criminosos, e um deles acredita que precisa matar muito para que seu anjo protetor o redima de toda violência. E que tal se o anjo for o parceiro? É um daqueles filmes, brasileiros ou não, que é preciso conhecer. Reprise, preto e branco, 82 min.

