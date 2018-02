'Brésil Rouge' será mostrada em Cannes Coprodução da Conspiração Filmes com Globo Filmes, TF 2 e Canadá, orçada em R$ 20 milhões, Brésil Rouge, ou Brasil Vermelho, será apresentada na Mipcom 2012, em Cannes. A feira de TV vai de 8 a 11 de outubro e o programa será lá defendido pelo Chief Operating Officer da Conspiração Filmes, Ricardo Rangel, dentro do painel "Co-produce with canada case studies: drama". A produção, que tem apoio do BNDES, será exibida em dois telefilmes pela TV francesa, em longa-metragem nos cinemas brasileiros e em minissérie de quatro capítulos pela Globo. Em foco, a expedição de Nicolas Durand de Villegaignon ao Brasil nos anos 1550 e sua luta para criar uma colônia aqui.