Brendan Benson apresenta novo CD no Cine Joia Pela primeira vez no Brasil, Brendan Benson (que vem a ser parceiro de Jack White nos Raconteurs), toca nesta quarta-feira (22) no Cine Joia com sua banda. O pretexto é o repertório de seu novo disco, What Kind of World, mas Benson tem muito mais o que mostrar. É um quase veterano do chamado power pop (que teve ícones como Elliott Smith), uma música entre o doce e o ardido. O cantor e guitarrista mudou-se há alguns anos para Nashville, e seu som atual trai esse contato com as matrizes da música americana, do country ao Bluegrass.