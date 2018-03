Brazilian Day terá Fábio Jr. , Olodum e Paula Fernandes

60 mil peças de futebol de botão serão as estrelas do Como Será?, que vai ao ar no próximo sábado, na Globo. Alex Escobar vai, inclusive, narrar uma partida do futebol em miniatura.

“O meu despertador não foi o barulho do celular, foram os tuiuiús, as araras”, diz Glória Maria a Angélica, no Estrelas especial realizado no Pantanal. No ar neste sábado, às 14h40.

Mulher elástica. Bruna Linzmeyer foi entrevistada no programa Cinejornal, do Canal Brasil, que vai ao ar no dia 1.º. Ela conta detalhes dos três próximos projetos no cinema, incluindo O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, no qual encarna uma contorcionista sem ajuda de dublês.

A transformação de Caitlyn Jenner foi registrada na série documental I Am Cait, cuja estreia no Brasil e em toda América Latina está marcada para 1.º de agosto, no E!.

O Biquini Cavadão faz uma participação especial no programa Mega Senha, de Marcelo de Carvalho, que vai ao ar hoje, às 23h, na RedeTV.

Indiana Jones tupiniquim. O Fantástico deste domingo, 12, vai apresentar os bastidores da retirada do maior fóssil de dinossauro encontrado nos últimos 70 anos, em Uberaba, em Minas Gerais.

O canal esportivo ESPN Brasil está próximo de fechar com os ex-jogadores Zinho e o Mauro Galvão para comentar os jogos da Copa do Brasil.

No domingo anterior, 5, aliás, a estreia do programa do Resenha ESPN chegou ao segundo lugar na audiência, entre canais esportivos por assinatura.

Adorado pela criançada, Jimmy Neutron estará nas telinhas do canal Futura todos os dias, às 11h, a partir de hoje.

Mais foie gras. Apresentador Edu Guedes participa da sabatina realizada pelo programa Raul Gil, hoje, às 14h15. Ele falou sobre sua saída do programa Hoje em Dia, da Record, e até da polêmica proibição da iguaria culinária foie gras.

Para a criançada, a operadora Net deixará os canais infantis, como Cartoon Network e Nickelodeon, abertos durante as férias escolares, até o dia 22 deste mês.