Bravo! escolhe os melhores do ano Acontece amanhã, na Sala São Paulo, a 6ª edição do Prêmio Bravo! de Cultura. Comandada por Lázaro Ramos, a cerimônia terá apresentações da cantora Roberta Sá, que homenageia Noel Rosa. Ferreira Gullar deve entregar o troféu para o melhor livro, categoria na qual concorrem Esquimó, de Fabrício Corsaletti, Monodrama, de Carlito Azevedo e Sinuca Embaixo d''Água, de Carol Bensimon. Serão premiados ainda os melhores: show, espetáculo de dança, peça de teatro, exposição, filme, CDs de música popular e erudita, e programação cultural. Também deve ser indicado o artista do ano, escolhido pelo voto popular. O evento não será aberto ao público.