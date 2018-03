Bravo! anuncia indicados ao Prêmio Bravo! Prime de Cultura A revista "Bravo!" anuncia os indicados ao 2.º Prêmio Bravo! Prime de Cultura. A premiação será no dia 30 de outubro, na Sala São Paulo. Os finalistas foram selecionados por um júri especializado que considerou os trabalhos produzidos entre agosto de 2005 e julho de 2006 nas categorias cinema, música (shows e lançamentos de CD popular e erudito), teatro, dança, artes plásticas e literatura. A "Bravo!" também premiará três categorias especiais: personalidade cultural do ano (curador, produtor, intelectual, etc.), programação cultural do ano (casa de espetáculo, museu, centro cultural, etc.) e Artista Prime, oferecido pelo Bradesco. Um júri popular definirá o Artista Prime 2006, em votação pela internet. O internauta poderá escolher, no site da "Bravo!" uma de cinco personalidades pré-definidas pela Redação da "Bravo!" são elas: o diretor Antunes Filho, pelo conjunto da obra; o rapper MV Bill, pelo documentário "Meninos do Tráfico"; o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, também pelo conjunto da obra; o autor Silvio de Abreu, pelo novela "Belíssima"; e o músico Tom Zé, também pelo conjunto da obra. A votação termina no dia 10 e todos os internautas concorrem a CDs. Segue abaixo a lista de finalistas do 2º Prêmio Bravo! Prime de Cultura, que conta com o patrocínio do Bradesco Prime e apoio da CPFL Energia. Melhor Livro: "Mãos de Cavalo", de Daniel Galera "Fazer Silêncio", de Mariana Ianelli "Cinzas do Norte", de Milton Hatoum Melhor Exposição: "Hilomorfos", de Anna Maria Maiolino "Via Invertida", de Lia Chaia "Nuno Ramos", de Nuno Ramos Teatro: "BR3", de Antônio Araújo "A Pedra do Reino", de Antunes Filho "Os Sertões: A Luta - Parte 2", de José Celso Martinez Corrêa Dança: "Vida Real em 3 Capítulos", de Dani Lima "Adeus Deus", de Sandro Borelli "Impermanências", de Vera Sala Cinema: "Cinema, Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes "Estamira", de Marcos Prado "O Signo do Caos", de Rogério Sganzerla Música / Melhor CD Erudito: "Villa-Lobos em Paris", de Gil Jardim "Bach: Brandenburg Show e Concertos English Chamber Orchestra", de João Carlos Martins "Beethoven: Sinfonias 5 e 7", Osesp, de John Neschling Música/ Melhor CD Popular: "Carioca", de Chico Buarque "Real Grandeza", de Jards Macalé "Ouvidos Uni-vos", de Luiz Tatit Música/Melhor Show: "De uns Tempos para Cá", de Chico César "Primórdios", de Marina Lima "Mais um Som", de Johnny Alf Programação Cultural: Centro Cultural Banco do Brasil Sesc São Paulo Pinacoteca do Estado de São Paulo Personalidade Cultural: Ivaldo Bertazzo José Mindlin Paulo Mendes da Rocha Júri Popular Artista Prime: Antunes Filho MV Bill Paulo Mendes da Rocha Silvio de Abreu Tom Zé