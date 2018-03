BRAVAS PERUANAS

Magaly Soler é uma cantora peruana, mas depois de vê-la no papel de Fausta, a protagonista de La Teta Asustada, você ficará convencido (a) de que ela nasceu para representar. O filme da também peruana Claudia Llosa ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim e foi indicado para o Oscar da Academia de Hollywood. Trata de uma ferida no imaginário das mulheres peruanas e, para a autora, serve como metáfora para falar de muitos temas complexos.

Para entender o filme, é preciso voltar à realidade da luta contra o terrorismo. O grupo Sendero Luminoso barbarizou as mulheres do país. Estupradas, elas criaram o mito de que geravam crianças que não iam encontrar seios generosos para se nutrir. As tetas assustadas não produziriam o leite adequado, e os bebês cresceriam sem alma. É a tragédia que aflige Fausta.

Na verdade, são duas tragédias. Logo no começo, sua mãe morreu, às vésperas de um casamento. Não só é preciso ocultar o cadáver como também é necessário arranjar dinheiro para o transporte, porque a mãe pediu para ser enterrada na aldeia em que nasceu. Só isso já representa um problema e tanto, mas tem mais. Fausta, com medo de também ser estuprada, introduziu uma batata na própria vagina, e ela está criando raízes.

Foi a forma que Fausta escolheu para se proteger do mundo violento. No trabalho, na rua, ela teme os homens. Quando surge um pretendente sério, e bom, Fausta tem dificuldade para lidar com a possibilidade de afeto que ele lhe oferece. Esse homem é um jardineiro e todo o processo de sua aproximação, para tentar vencer a resistência da mulher, é um primor de observação humana (e até social).

La Teta Asustada é muito rico pelo que revela do país - de suas tradições, de sua cultura. A festa de casamento é muito divertida, mas, a despeito do alívio cômico de certas cenas, a autora está lidando basicamente com uma tragédia. Claudia Llosa vem de uma família ligada à literatura e ao cinema - um tio, Mario Vargas Llosa, é escritor premiado com o Nobel, outro, Luis Llosa, é diretor. Mas ele escolheu a vertente do cinema comercial e foi para Hollywood. Claudia busca o cinema chamado de arte, o autoral. O prêmio em Berlim não apenas lhe deu projeção como legitimidade. Ela também foi premiada em Havana. E o importante é que o aval externo fez do seu filme um sucesso que nem o tio cineasta conseguiu alcançar no Peru.