'Bratz' é eleito o pior filme da história em votação do Imdb.com

O filme sobre as bonecas Bratz, que estreou em 2006, ostenta o título de pior da história, segundo Imdb.com, com uma nota média de 1,1. O longa é estrelado por Logan Browning (esq.), Janel Parrish, Nathalia Ramos e Skyler Shaye. Who's Your Caddy?, que estreou no dia 27 de julho nos Estados Unidos, alcançou a segunda posição da relação de piores filmes da história do cinema, segundo uma eleição promovida pelo portal imdb.com. O longa-metragem, escrito e dirigido pelo desconhecido Don Michael Paul, alcançou a tão duvidosa posição graças aos 3.374 votos que até agora lhe deram uma pontuação média de 1,2. Entre os 50 títulos mais desprezados pelos usuários do site estão títulos como From Justin to Kelly (2003), que representou o primeiro papel de destaque da jovem cantora americana Kelly Clarkson.