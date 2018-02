Brasília: terminam as inscrições A 44.ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro encerrou suas inscrições na última quinta-feira, recebendo 624 produções. Do total, 110 filmes são longas-metragens (56 inéditos), 415 são curtas e 99 filmes de animação. A edição deste ano sofreu algumas alterações importantes, como o fim do critério do ineditismo, a criação da mostra competitiva de animação e uma premiação no valor de R$ 250 mil para o vencedor na categoria melhor filme de longa-metragem. Segundo os organizadores do evento, os filmes selecionados serão anunciados no dia 12 deste mês. Mais informações no site oficial www.festbrasilia.com.br/2011.