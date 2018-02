Brasília sedia mostra 'Cuba, Mucho Gusto'

São muitas as respostas possíveis para definir Cuba - há também os mojitos e os charutos, os estereótipos mais fáceis - e parte delas pode ser conferida na exposição Cuba, Mucho Gusto (Cuba, Muito Prazer), aberta ao público desde quarta, 21, no Museu Nacional da República, em Brasília, onde fica até o dia 2. "Queremos que as pessoas descubram a Cuba dos cubanos, não a do sistema, não a socialista, mas a do povo, dos cortiços, das cores, dos sons, da rua", disse a curadora da mostra, a artista plástica mineira Ivana Panizzi. Há negociações para incluir São Paulo e Rio no roteiro.

Cuba, Mucho Gusto apresenta um farto menu degustação do que os artistas cubanos têm de melhor a criar. O acervo reunido inclui 130 fotos, 30 filmes (entre eles, um documentário com o mesmo nome da mostra, exibido pela primeira vez), mais de cem cartazes de filmes, uma instalação.

Também devem integrar a comitiva a diretora do Instituto Cubano de Arte e de Indústria Cinematográficas, Aline Rey, a artista gráfica Yamily Brito e o diretor geral da Fototeca de Cuba, Nelson Ramírez. Haverá oficinas de fotografia e artes gráficas, palestras sobre cultura cubana, cinema, literatura, projeção de filmes (a programação completa pode ser conferida em www.cubamuchogusto.com.br).

