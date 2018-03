Brasília quer show de Paul McCartney em 2010

O cachê atual do cantor gira em torno deste valor. ?Confirmado ainda não está, mas certamente faremos um grande show internacional no dia 21 de abril.? O responsável pela vinda do astro seria o empresário Luiz Oscar Niemeyer, da empresa Plan Music. Niemeyer trouxe Paul McCartney pela primeira vez em 1990 e lotou o estádio do Maracanã, com um show histórico para mais de 180 mil pessoas. Procurado pela reportagem, a Plan Music comunicou que oficialmente não há nada fechado, mas que existe sim o interesse de trazer o cantor nesta data.

A mídia internacional considera esta nova turnê mundial como a última da carreira de Paul McCartney, que tem hoje 67 anos. Ao todo ele fará mais de 100 shows em diversas cidades do mundo. As próximas apresentações de sua agenda estão marcadas para 17, 18 e 21 de julho, em Nova York, no estádio Citi Field, antes chamado de Shea Stadium, sede do time de beisebol New York Mets, e outro no dia 1º de agosto, em Washington.

Procurados pela reportagem, a produtora americana MPL Music e a inglesa Outside Organisation (com ?s? mesmo), ambas que cuidam dos shows de Paul, informaram que a agenda do músico para o Brasil ainda não foi fechada. Em São Paulo, por conta da proibição da realização de shows no estádio do Pacaembu, o único local que comportaria a apresentação é o estádio do Morumbi. Sobre o show no Rio, ninguém diz nada. Nos bastidores, corre a história de que o músico teria levado um calote em 1990 e decidiu não se apresentar mais na cidade, tanto que, em 1993, ele só fez shows em São Paulo e Curitiba. As informações são do Jornal da Tarde.